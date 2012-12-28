В России
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27 минут назад
В ЦМАКП предложили закрепить цены базовых продуктов для борьбы с инфляцией
Для эффективной заморозки цен такие соглашения должны содержать четкие условия и ответственность сторон, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Также важно предусмотреть компенсации для производителей в случае снижения прибыли.
Снижение инфляции возможно и за счет других мер, указанных в докладе ЦМАКП: ускорения импорта из дружественных стран, прямых поставок фермерской продукции в города без посредников, снижения пошлин на дефицитные товары и сырье, ужесточения потребкредитования, поддержки производства через налоговые стимулы и за счет сдерживания тарифов естественных монополий в пределах инфляции.
«Эти меры могут сгладить ценовые всплески, особенно по социально значимым товарам, но вряд ли изменят общие тренды. Сейчас ключевыми драйверами роста остаются услуги, бензин и индексация тарифов естественных монополий. Без жесткой денежно-кредитной политики и контроля бюджетных расходов достигнуть устойчивого снижения инфляции не получится», — считает старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин.
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