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В России
35
46 минут назад

На «Госуслугах» планируют создать цифровой профиль молодого человека

В России ведётся работа над созданием единого цифрового профиля гражданина, который объединит сведения о школьниках, студентах и молодых специалистах.

Сервис «Цифровой профиль молодого человека», объединяющий социальную, профессиональную и образовательную жизнь молодого человека, планируют создать на "Госуслугах", — заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Цифровая трансформация должна работать для человека, быть ему полезна, сопровождать от школы. В разных отраслях развиваются свои цифровые решения. Наша задача - объединить эти данные в единый профиль, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека», — сказал Метелев.

По его словам, жизнь человека — это «путь от детсада и школы до вуза, работы, службы, волонтерства, семьи».

«Нам нужна сквозная цифровая инфраструктура, сопровождающая человека на всех этапах. Данные не должны обнуляться в 35 лет — они должны работать на его развитие», — отметил депутат.

Как пояснили в пресс-службе комитета, в создание цифрового профиля включена межведомственная группа. Как отметил Метелев, эта инфраструктура может стать основой для автоматического пополнения цифрового профиля, например, при смене учебы или работы, — передает ТАСС.
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