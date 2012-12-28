В России
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46 минут назад
На «Госуслугах» планируют создать цифровой профиль молодого человека
В России ведётся работа над созданием единого цифрового профиля гражданина, который объединит сведения о школьниках, студентах и молодых специалистах.
«Цифровая трансформация должна работать для человека, быть ему полезна, сопровождать от школы. В разных отраслях развиваются свои цифровые решения. Наша задача - объединить эти данные в единый профиль, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека», — сказал Метелев.
По его словам, жизнь человека — это «путь от детсада и школы до вуза, работы, службы, волонтерства, семьи».
«Нам нужна сквозная цифровая инфраструктура, сопровождающая человека на всех этапах. Данные не должны обнуляться в 35 лет — они должны работать на его развитие», — отметил депутат.
Как пояснили в пресс-службе комитета, в создание цифрового профиля включена межведомственная группа. Как отметил Метелев, эта инфраструктура может стать основой для автоматического пополнения цифрового профиля, например, при смене учебы или работы, — передает ТАСС.
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