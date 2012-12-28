Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Роман Ченцов сделал заявление по поводу аварии на энергосетях
Общество
Несколько человек вызволили спасатели из застрявших лифтов в «Елецком» и «Университетском»
Общество
Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
Липецкая вечЁрка: четыре сбитых БПЛА, новые районы без света и выступление Олега Митяева
Общество
«Мешал отдыхать»: 40-летний мужчина прострелил руку мотоциклисту
Происшествия
В Липецке задержан владелец наркошопа
Происшествия
Пять домохозяек обварились кипятком
Происшествия
В школе за миллиард упали потолки
Происшествия
В Липецке ожидается гроза с сильным ветром
Погода в Липецке
Строительство «Туриста-2» не «разморозили»
Общество
Читать все
На улице Бехтеева спортплощадка вдруг стала частной
Общество
В парках Липецка появятся беседки для йоги
Общество
Вода из ничейной трубы под Липецком течет уже три месяца
Общество
В школе за миллиард упали потолки
Происшествия
Версия потопа в грязинской школе — повреждение трубы ливневой канализации
Общество
Пять домохозяек обварились кипятком
Происшествия
Подростки до полусмерти избили рыбака на проспекте Мира
Происшествия
В День города изменится схема движение общественного транспорта
Общество
Раскопочная катастрофа на улице Белана: «очковтирательство и идиотизм»
Общество
54-летний мужчина погиб во время пожара в многоквартирном доме на улице 50 лет Октября
Происшествия
Читать все
В России
4
14 минут назад

РФ не исключает контрмеры в ответ на новые санкции ЕС

Также будет проанализировано воздействие санкций на экономику России.

После изучения 18-го пакета санкций Евросоюза Россия может пойти на контрмеры, — заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, в случае возникновения потребности будут предприняты шаги для защиты российских интересов, — передает ТАСС.

Высокопоставленный дипломат уточнил, что особое внимание уделят влиянию новых ограничений на экономику страны. При необходимости наша страна пойдет на ответные меры.

«Разумеется, мы проанализируем их воздействие на нашу экономику. В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы. И также возможны какие-то контрмеры», — сказал высокопоставленный дипломат.

18-й пакет санкций Евросоюза расширяет черный список физических и юридических лиц, снижает потолок цен на закупку российской нефти в ЕС, исключает возможности возобновления работы газопроводов «Северный поток», вводит ограничения против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.
санкции
ЕС
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить