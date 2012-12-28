Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
В России
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14 минут назад
РФ не исключает контрмеры в ответ на новые санкции ЕС
Также будет проанализировано воздействие санкций на экономику России.
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, в случае возникновения потребности будут предприняты шаги для защиты российских интересов, — передает ТАСС.
Высокопоставленный дипломат уточнил, что особое внимание уделят влиянию новых ограничений на экономику страны. При необходимости наша страна пойдет на ответные меры.
«Разумеется, мы проанализируем их воздействие на нашу экономику. В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы. И также возможны какие-то контрмеры», — сказал высокопоставленный дипломат.
18-й пакет санкций Евросоюза расширяет черный список физических и юридических лиц, снижает потолок цен на закупку российской нефти в ЕС, исключает возможности возобновления работы газопроводов «Северный поток», вводит ограничения против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.
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