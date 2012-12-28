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В России
30
18 минут назад

Депутат Немкин назвал присутствие WhatsApp в РФ брешью в нацбезопасности

По словам депутата, участь мессенджера в России, по сути, уже предрешена.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что присутствие мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) в цифровом пространстве России является брешью в национальной безопасности России, поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций является вопросом времени, — передает ТАСС.

«Участь WhatsApp в России предрешена. Это мессенджер, принадлежащий компании Meta — организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории нашей страны. Присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России - это, по сути, легальная брешь в национальной безопасности. Именно поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций, подлежащих ограничениям, - вопрос времени», — сказал парламентарий.

Он указал, что власти «не могут закрывать глаза» на то, что миллионы россиян ежедневно передают свои данные, личные переписки, документы и фотографии через платформу, находящуюся под контролем враждебной структуры, систематически игнорирующей российские законы. Немкин отметил, что за последние годы WhatsApp не сделал ни одного шага навстречу, в частности, не локализовал данные, не открыл представительство, не проявил никакой прозрачности.

«Это недопустимо в условиях, когда цифровой суверенитет — вопрос национальной безопасности», — отметил он.

Telegram, по его словам, рассматривается как одна из альтернатив, и если он будет внимательнее относиться к соблюдению российского законодательства и подтвердит готовность действовать в рамках правового поля, у него есть все шансы сохранить позиции, что является прагматичным подходом, основанным не на эмоциях, а на анализе рисков и интересов государства. "Но ключевым игроком, без сомнения, становится национальный мессенджер Max. Это платформа, создаваемая с прицелом на интеграцию с госуслугами, цифровыми удостоверениями, электронной подписью и юридически значимыми коммуникациями. И да, мессенджер уже оснащен базовым функционалом, включая бизнес-аккаунты, что особенно важно для предпринимателей, которым потребуется переход с WhatsApp", — добавил он.

По его мнению, необходимо перестать жить в иллюзии, что иностранные ИТ-продукты будут служить российским интересам. WhatsApp — это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки. Уход таких платформ не является потерей, а возможностью построить свои, безопасные, суверенные решения, отвечающие интересам граждан и государства.

«И Max — это не «запасной вариант», а часть цифрового ответа на новые вызовы», — резюмировал депутат.
мессенджеры
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