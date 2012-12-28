Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!
В России
24
21 минуту назад
Воробьев сообщил об уничтожении 11 дронов в Подмосковье
«Большая часть дронов была уничтожена на подлете, серьезных последствий удалось избежать. Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — добавил глава региона.
Там же он опубликовал несколько фото последствий налета беспилотников. По последним данным, в Сергиево-Посадском городском округе, в коттеджном поселке «Рязанцы», пострадали два дома: у них повреждены остекление и фасады.
В деревне Марьино в Солнечногорске повреждения получил частный дом на улице Центральной. У него разрушены забор, часть стены и оконные конструкции.
Сейчас на местах ЧП работают оперативные службы. Воробьев подчеркнул, что жителям, имущество которых пострадало при налете, окажут всю необходимую помощь.
В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а утром 18 июля в период с 9.50 мск до 10.15 мск еще — пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.
0
0
0
0
0
Комментарии