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сегодня, 11:34

В РФ хотят закрепить цены на базовые продукты

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили временно зафиксировать цены на социально значимые товары. Речь идет о мясе, яйцах, молоке и других продуктах первой необходимости.

Эксперты предлагают зафиксировать цены на социально значимые товары на три – четыре месяца. Речь идет о мясе, яйцах, молоке и других продуктах первой необходимости. Добиться этого можно через долгосрочные соглашения между производителями и потребителями — как корпоративными, так и государственными. Властям же следует содействовать заключению таких договоренностей, чтобы снизить инфляцию. На середину июля она составила 9,3%, — следует из данных Минэка. Предложение содержится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), — пишут «Известия».

Уточняется, что для эффективной заморозки цен такие соглашения должны содержать четкие условия и ответственность сторон, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Также важно предусмотреть компенсации для производителей в случае снижения прибыли.

Снижение инфляции возможно и за счет других мер, указанных в докладе ЦМАКП: ускорения импорта из дружественных стран, прямых поставок фермерской продукции в города без посредников, снижения пошлин на дефицитные товары и сырье, ужесточения потребкредитования, поддержки производства через налоговые стимулы и за счет сдерживания тарифов естественных монополий в пределах инфляции.

«Эти меры могут сгладить ценовые всплески, особенно по социально значимым товарам, но вряд ли изменят общие тренды. Сейчас ключевыми драйверами роста остаются услуги, бензин и индексация тарифов естественных монополий. Без жесткой денежно-кредитной политики и контроля бюджетных расходов достигнуть устойчивого снижения инфляции не получится», — считает старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин.
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