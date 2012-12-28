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сегодня, 10:02

ЕС согласовал 18-й пакет санкций против РФ

Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

ЕС в рамках 18-го пакета санкций введет рестрикции в отношении 22 российских банков, — передает ТАСС со ссылкой на главу МИД Литвы.

Постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций, — сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут «одним из самых жестких» пакетов санкций в отношении России на сегодняшний день.

В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого «теневого флота», которые Брюссель связывает с поставками российской нефти. Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

По словам Каллас, представителям стран Евросоюза также удалось согласовать снижение потолка цен на нефть из России. Обновленные параметры она не уточнила, но Reuters со ссылкой на источники пишет, что речь идет о $47,6 за баррель. Сейчас потолок цен составляет $60 за баррель.

«Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников», — написала Каллас в соцсетях.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна, которая долгое время блокировала принятие санкционного пакета, поддержит его. Фицо рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в связи с ценами на газ. Politico писала, что против согласования 18-го пакета санкций выступила Мальта. Однако позже странам ЕС удалось уговорить ее поддержать ограничения, — передает РБК.
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