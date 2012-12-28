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В России
41
51 минуту назад

Продажи кондиционеров и вентиляторов выросли в два-шесть раз

Резкое потепление в ряде регионов России в начале июля привело к значительному росту спроса на климатическую технику. Продажи кондиционеров на «Яндекс Маркете» за неделю с 4 по 10 июля увеличились в 2,7 раза, а вентиляторов — почти в шесть раз по сравнению с предыдущей неделей, рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса. Среди кондиционеров пользователи чаще всего выбирают сплит-системы и мобильные модели, а среди вентиляторов — напольные девайсы, добавили там.

Согласно экспертной оценке «Холодильник.ру», в натуральном выражении продажи кондиционеров выросли на 130%, а в денежном — на 140%. Еще более стремительный рост демонстрируют вентиляторы: их реализация увеличилась на 425% в натуральном выражении и на 700% в рублевом эквиваленте, отметил коммерческий директор компании Алексей Погудалов.

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует кратный рост продаж вентиляторов и кондиционеров на второй неделе июля по сравнению с первой неделей месяца.
Участники рынка прогнозируют: бум спроса на климатическую технику не продлится долго. Более того, этот рынок сейчас сокращается, как и продажи во многих других сегментах бытовой техники и электроники.

Рынок кондиционеров и крупной бытовой техники по итогам 2025 года действительно может уйти в минус, не исключает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Помимо роста ставки ЦБ, сделавшего покупку таких девайсов труднодоступной из-за увеличения стоимости обслуживания кредитов, эксперт говорит и о сокращении популярности ипотеки из-за ее дороговизны: чем меньше покупается квартир, тем меньше нужно новой бытовой техники, в том числе и кондиционеров.

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