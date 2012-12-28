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52 минуты назад

Выдачи кредитов наличными выросли после снижения ключевой ставки

Объемы выдач займов наличными в июне выросли на 13%, до 252 млрд рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро, которые изучили «Известия». Это максимум с октября 2024-го — рынок полгода находился под давлением из-за рекордно высокой ключевой ставки в 21%. Перелом тренда произошел после того, как ЦБ снизил ее до 20% по итогам заседания 6 июня.

«Банки начали немного снижать ставки по розничным ссудам вслед за ставками по депозитам и в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Это могло стимулировать кредитную активность», — отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

В «Сбере» подтвердили рост спроса на кредиты — там выдачи за месяц подскочили на 35% и превысили 113 млрд рублей, уточнили в пресс-службе организации. В дальнейшем рынок продолжит реагировать на возможные изменения ставок.

При этом реальные ставки по кредитам всё еще находятся на заградительном уровне. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне они опустились лишь до 34%. Хотя после заседания ЦБ в начале месяца условия по ссудам изменили менее половины игроков рынка.

кредиты
ключевая ставка
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