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52 минуты назад
Выдачи кредитов наличными выросли после снижения ключевой ставки
«Банки начали немного снижать ставки по розничным ссудам вслед за ставками по депозитам и в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Это могло стимулировать кредитную активность», — отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
В «Сбере» подтвердили рост спроса на кредиты — там выдачи за месяц подскочили на 35% и превысили 113 млрд рублей, уточнили в пресс-службе организации. В дальнейшем рынок продолжит реагировать на возможные изменения ставок.
При этом реальные ставки по кредитам всё еще находятся на заградительном уровне. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне они опустились лишь до 34%. Хотя после заседания ЦБ в начале месяца условия по ссудам изменили менее половины игроков рынка.
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