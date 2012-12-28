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В России
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26 минут назад
Режиссер фильма «Мастер и Маргарита» Юрий Кара скончался от инфаркта
В Ялте скончался после инфаркта кинорежиссер Юрий Кара, известный зрителям по фильмам «Мастер и Маргарита», «Королев», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Воры в законе», «Завтра была война».
Режиссер Юрий Кара, снявший первую отечественную экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» скончался от инфаркта. Ему было 70 лет.
«Юрий Викторович скончался вчера в Ялте», — отметили в Союзе кинематографистов России.
Там добавили, что дата похорон и прощания еще не определена.
Кинорежиссер известен зрителям по фильмам «Мастер и Маргарита», «Королев», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Воры в законе», «Завтра была война».
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