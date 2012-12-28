Режиссер фильма «Мастер и Маргарита» Юрий Кара скончался от инфаркта

В Ялте скончался после инфаркта кинорежиссер Юрий Кара, известный зрителям по фильмам «Мастер и Маргарита», «Королев», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Воры в законе», «Завтра была война».