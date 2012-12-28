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В России
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сегодня, 13:43
1

В Кремле назвали оправданными ограничения мобильного интернета

Угроза очевидна, поэтому отключения мобильного интернета в регионах являются оправданными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что отключения мобильного интернета в регионах России, в том числе находящихся вдалеке от линии боевого соприкосновения, оправданны, так как связаны с обеспечением безопасности, — передает ТАСС.

«Все, что связано с безопасностью, все оправдано и все является приоритетом. Угроза существует. Угроза очевидна», — сказал Песков.

Ранее в нескольких российских регионах начали ограничивать работу мобильного интернета. Так произошло в Удмуртии, Нижнем Новгороде, Саратове и других городах. Это связано с опасностью атак украинских беспилотников. При этом в части регионов подготовили специальные карты, в том числе офлайн, на которых указаны точки, где можно воспользоваться бесплатным вайфаем.
интернет
безопасность
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Комментарии (1)

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Наталья
13 минут назад
Во страсть какая...,надеюсь , поможет
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