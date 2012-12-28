Липецкая вечЁрка: труп в квартире, разборки в стиле 90-х и конец блошиного рынка в 9 микрорайоне
Мэрия Липецка выдала энергетикам уже более 500 предписаний на восстановление благоустройства после раскопок
В России
40
сегодня, 12:44
В РФ сократилось количество новых фармкомпаний
С января по июнь в России зарегистрировано всего 47 новых компаний в фармацевтической отрасли, что на 23% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Эта цифра продолжает трехлетний тренд на сокращение числа новых участников рынка после рекордного 2023 года, когда за шесть месяцев появилось 70 новых игроков.
В первом полугодии 2025 года снизилось число регистраций компаний в фармацевтической отрасли по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Так, с января по июнь в России зарегистрировали 47 новых компаний, что на 22,95% меньше, чем за шесть месяцев в прошлом году. Это самое большое падение за последние четыре года, — говорится в результатах исследования сервиса «Контур.Фокус».
По данным аналитиков, пик регистраций пришелся на первое полугодие 2023 года. В это время в фармотрасли зарегистрировали 70 новых компаний и ИП (в первом полугодии 2022 года было 69). Но в 2024 году этот показатель снизился до 61 регистраций, или на 12,86%.
В то же время и число ликвидаций также снижалось. За первое полугодие 2022 году в фармотрасли свой бизнес закрыла 71 профильная компания — это наибольшее количество за три года. В 2023 году выбыли 48 участников, в 2024-м — 62, а в период с января по июль 2025 года — 48.
Всплеск активности в 2022–2023 годах мог быть связан с локализацией производства, господдержкой отрасли, необходимостью расширить ассортимент отечественных медикаментов на фоне ухода зарубежных производителей, но интерес к открытию новых фармкомпаний постепенно ослабевает — вероятно, ключевые ниши на рынке уже заняты, сделали вывод аналитики «Контур.Фокуса». Снижение числа ликвидаций, по их мнению, может свидетельствовать о стабилизации рынка.
Снижение притока новых участников может свидетельствовать о зрелости рынка, — рассказали в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве отметили, что на текущий момент производства лекарственных препаратов имеются во всех федеральных округах России и 535 компаний имеют лицензию министерства на производство лекарственных средств, включая производителей готовой лекарственной формы, активных фармацевтических субстанций, медицинских газов и пиявок.
Аналитики также указывают, что санкционное давление и уход некоторых иностранных игроков с рынка почти не повлияли на присутствие компаний с иностранным участием в российской фармотрасли. По данным на 1 июля 2022 года, таких организаций было 58, а к июлю 2025 года стало 59. За этот период ликвидировались пять компаний, а зарегистрировались шесть.
Ушли с рынка компании с долей владения в Белоруссии, США, Чехии, Великобритании и на Мальте, но они, по сути, были неактивны, так как их выручка равна 0%, — уточнили в «Контур.Фокусе». Зарегистрировались новые компании из Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.
Несмотря на небольшой прирост числа фармкомпаний, согласно исследованию, их совокупная выручка за последние три года уверенно растет. В 2022 году совокупно профильные компании заработали 647,7 млрд руб., а через год прибавили еще 4,96%, достигнув показателя 679,8 млрд руб. за 2023 год. В 2024 году отрасль заработала еще больше, увеличив выручку на 20,90% — почти до 821,9 млрд руб.
0
0
0
0
0
Комментарии