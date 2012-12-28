В РФ сократилось количество новых фармкомпаний

С января по июнь в России зарегистрировано всего 47 новых компаний в фармацевтической отрасли, что на 23% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Эта цифра продолжает трехлетний тренд на сокращение числа новых участников рынка после рекордного 2023 года, когда за шесть месяцев появилось 70 новых игроков.