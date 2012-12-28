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В России
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21 минуту назад
Роскачество обнаружило кишечную палочку в сырах семи марок
Роскачество обнаружило кишечную палочку — условно-патогенную бактерию — в сыре бри с белой плесенью от популярных марок.
Уточняется, что в семи продуктах под марками «Егорлык Молоко», Vitalat, Schonfeld, «ВкусВилл», Treville, «Городецкая сыроварня», Metro Chef была выявлена кишечная палочка. Она является условно-патогенной бактерией.
Несоответствия в маркировке нашли в сыре под маркой Schonfeld: расхождение между фактической и заявленной долями белка, а в продукте Treville расхождение между фактической и заявленной долями жира, — отмечается в сообщении.
В семи сырах под марками White Cheese from Zhukovka, «Атон», Natura Selection, Montarell, Treville, «Городецкая сыроварня», «Нормандия» выявлен незаявленный компонент Geotrichum candidum. Это безопасные сырные дрожжи, которые нередко применяются для производства плесневых сыров, но, как оказалось, не всегда производители указывают их в маркировке.
Также отмечается, что сыры 14 марок не соответствуют обязательным требованиям по влаге (установленным на мягкие сыры). Однако данный вид нарушения больше связан с пробелом в части регулирования этих видов сыров, нежели с нарушениями технологии их производства.
А сыр марки «Ришелье» не соответствует обязательным требованиям по консистенции, имеет творожистую структуру.
В нескольких продуктах есть несоответствия повышенным требованиям стандарта Российской системы качества по виду, вкусу и запаху: присутствуют потертости на поверхности, нарушен мицелий, в одном продукте чувствовался вкус плавленого сыра.
Девять сыров не соответствуют стандарту Российской системы качества по количеству соли.
Французский сыр Fromager d’Affinos Excellence продавался на развес без указания даты изготовления и информации об импортере, что является нарушением закона. Кроме того, этот сыр не соответствует опережающему стандарту Российской системы качества по части вкуса и визуальной оценке мицелия (плесени) — он перезрел, либо у него истек срок годности.
Зато по результатам исследования в сырах нет признаков фальсификации, а это значит, что вся продукция произведена без замены молочного сырья. При этом ни один товар не может претендовать на получение российского Знака качества.
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