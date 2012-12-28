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сегодня, 10:47

В результате атаки БПЛА в Воронеже пострадали трое детей

По уточненной информации медиков, в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека.

Фрагменты БПЛА попали в многоэтажный дом в Воронеже, в результате чего пострадали трое несовершеннолетних, — сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — написал он в Telegram-канале.

По уточненной информации медиков, в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека.

Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 года рождения). Ещё двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались, — рассказал глава региона.

Специалисты продолжают устанавливать повреждения имущества. Восстановительные работы начнутся после получения разрешения от оперативных служб.

По словам главы региона, были повреждены как минимум четыре квартиры. Жильцы одного из подъездов покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения.

Он также предупредил, что в ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников.

На месте происшествия работают оперативные службы.
атака
беспилотники
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