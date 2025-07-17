В России
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51 минуту назад
Глава Роскачества заявил о 25% контрафакта в одежде и обуви на онлайн-площадках
Четверть одежды и обуви на онлайн-площадках в России назвали контрафактом.
По его словам, для сокрытия факта происхождения обуви могут использоваться фиктивные производства. Например, государственная комиссия по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции рассматривала случай с обувными фабриками в Москве и Московской области. На бумаге их было около 450, но самого производства найти не удалось.
Такие «предприятия» нужны для легализации импортного товара, ввезенного в том числе из стран Евросоюза в России в качестве продукции отечественного производителя.
По мнению Протасова, схемы в конечном итоге удастся закрыть в том числе с использованием действующих систем маркировки. Сроки победы над контрафактом глава Роскачества не назвал.
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