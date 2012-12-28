«Киносмена» с участием гуру индустрии впервые прошла в Липецкой области при поддержке «Ростелекома»

«Ростелеком» стал партнером образовательного проекта «Киносмена» для талантливых школьников, который впервые прошёл в Липецкой области. Представители компании организовали подросткам тренинг-знакомство с работой руководителя службы внутренних коммуникаций, а также выезд ребят для натурных съемок в парк чудес «Кудыкина гора» под руководством профессиональных операторов.

В течение недели на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» старшеклассники участвовали в мастер-классах кинематографистов и ознакомились с основными профессиями для создания фильмов и сериалов, а также сняли свой собственный проект. Занятия для ребят провели гуру киноиндустрии, в портфолио которых хиты телевидения и онлайн-кинотеатров: режиссер Алексей Зотов, художник-постановщик Татьяна Девирц, креативный продюсер Аника Галина, звукорежиссер Валентина Максимова. В качестве практического задания ребята под руководством операторов сняли свои короткометражки на сюжеты русских сказок в непривычных жанрах.

В конце смены состоялись премьера их мини-фильмов и награждение. Призы — памятные кинохлопушки — получила команда, снявшая боевик по всем известной сказке «Волк и семеро козлят».





Организаторами «Киносмены» выступили министерство образования региона и кинокомпания «Black Box Production». Куратором — продюсер Павел Сарычев — генеральный директор компании «Black Box Production». Проекты студии можно увидеть в онлайн-кинотеатре Wink.ru (18+) (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы).

Павел Сарычев, продюсер, генеральный директор компании «Black Box Production»:

«Мы получили невероятный опыт работы с будущим нашей киноиндустрии и верим, что именно такие программы, где талантливые дети делают свои первые шаги в кино совместно с профессионалами отрасли, должны сделать креативную экономику России яркой, светлой и позитивной».

В «Киносмене» приняли участие 32 студента, отобранных после выполнения творческого задания из более чем 200 заявок.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Поддержка образовательных инициатив является важной частью нашей стратегии по развитию цифровых технологий и талантов в регионах. Мы рады, что благодаря партнерам поможем молодым и творческим липчанам раскрыть свой потенциал. Подобные программы в региональных центрах встречаются редко. К детям приехали практики с десятками известных кинопроектов. Сегодня киноиндустрии, в том числе онлайн-кинотеатру Wink.ru, нужны подготовленные кадры, которые умеют творить в цифровом мире. И “Ростелеком” готов их поддерживать и вдохновлять».

Обучение было бесплатным, что позволило привлечь талантливых школьников из разных районов области. Среди участников «Киносмены» подросткииз Липецка, Ельца, Усмани, Грязей, Хлевного, Тербунов, Льва-Толстого, Данкова, Лебедяни, Измалково, Чаплыгинского, Добровского и других районов.

ПАО «Ростелеком». Реклама