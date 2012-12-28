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В России
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45 минут назад
Молния убила рыбака в Кемеровской области
— Погиб мужчина 1987 года рождения, – сообщили сайту VSE42.Ru в Кузбасском центре медицины катастроф.
Как пишет издание, это второй такой случай за лето: месяц назад в селе Березово Кемеровского округа от дара молнии погиб 17-летний подросток.
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