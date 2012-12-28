Водитель «Липецкого пассажирского транспорта» стал первым во Всероссийском конкурсе профмастерства

Михаил Поляков обошел 40 других водителей

В Нижнем Новгороде прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей. Лучшим в номинации «Автобус большой вместимости» стал работник АО «Липецкий пассажирский транспорт» Михаил Поляков. Помимо грамоты от Минтранса липчанин получил сертификат на 300 000 рублей. А председатель дептранса администрации Липецка Александр Лукинов в кабинете гендиректора АО «ЛПТ» вручил 42-летнему водителю Почетную грамоту «За добросовестный труд и в связи с победой во Всероссийском конкурсе «Водитель года».

В этом году во Всероссийском конкурсе профмастерства среди водителей участвовали 60 человек из 40 городов страны. В своей номинации Михаил Поляков обошел 40 соперников.





— В позапрошлом году мне в областной администрации вручали грамоту за второе место на региональных соревнованиях по управлению автобусами малой и большой вместимости. Тот, кто меня награждал, пошутил: «Чего, мол, второе-то? Надо первое!» Я сказал в ответ: «Значит, будет первое!» Кстати, жена тогда же сказала, что меня теперь точно отправят на Россию, и я приеду с местом. Так и случилось. Я стал первым, но уже на всероссийском уровне, — говорит Михаил Поляков.

В АО «ЛПТ», в прошлом МУП «Липецкпассажиртранс» Михаил пришел после срочной службы весной 2002 года с минимумом стажа по категориям «В» и «С». А мог бы пойти работать в другое место по любой из четырех приобретенных до армии специальностей: крановщиком башенного, мостового, козлового кранов и автокрановщиком. Почему он выбрал работу водителя?

«У нас династия» — смеется Михаил. На этом предприятии работали его дедушка, мама и крестный отец (последний водителем автобуса). В тогда еще МУПе новичок начал работать слесарем, а 12 лет назад сел за руль автобуса.

— Я был в отпуске, когда узнал, что меня выдвинули на поездку в Нижний Новгород защищать интересы родного предприятия и нашей области. Я тут же взял ноутбук и стал в который раз решать задачи по правилам дорожного движения. Билеты для меня более сложное задание, чем вождение. Два года назад в Санкт-Петербурге на конкурсе профмастерства из-за волнения я допустил одну ошибку: нажал дрожащим пальцем не ту клавишу. А вождение у меня доведено до автоматизма. Я — человек ответственный. Даже автобус у бордюра всякий раз паркую как личную машину.

В Нижнем Новгороде Михаил стал вторым в двух соревнованиях, но победил в общем зачете. Соперник смог ответить на 20 вопросов за 25 секунд, а липчанину на это понадобилось 53 секунды. На соревнованиях по езде работник «Липецкого пассажирского транспорта» также занял второе место. Самым сложным из шести элементов для него стал проезд колеи:

— Я был очень сконцентрирован, но все-таки зацепил один брусок, который изображал границу колеи. По опыту — своему и коллег — знаю, что это самое коварное из всех упражнений. Волнение накрыло меня уже после соревнований. Организаторы нам устроили вечернюю экскурсию по Нижнему Новгороду, и там, в спокойной уже обстановке, товарищ сказал, что меня трясет. Полностью меня «отпустило» уже в Липецке.





— Гордимся Михаилом и его победой! Он еще раз подтвердил свой профессионализм. Теперь он — гордость не только предприятия, но и всего региона, — добавил генеральный директор АО «ЛПТ» Дмитрий Мартыненко.

Почему Михаил не ушел туда, где платят больше? В частные перевозки, например? Почему так прикипел к предприятию на Ферросплавной, 17?

— Есть выражение «на работу как на праздник» — это про меня. Здесь — мой второй дом. Мне здесь комфортно. Здесь много плюсов. Например, новая техника, — начинает загибать пальцы Поляков.

За последние годы перевозчик практический полностью обновил свой парк: куплены более 200 новых автобусов. На своем новом «ЛиАЗе» по 28-му маршруту Михаил намотал уже 200 000 километров за два с половиной года. Автобус неплохой, но более достойной техникой он считает «Волгабас» — производитель дорабатывал их с учетом мнений водителей, в том числе и «ЛПТ».

Белые автобусы муниципального перевозчика видны издалека на фоне разношерстных 40-летних «Мерседесов», «Вольво», «МАНов» частников не только по дизайну, но и по состоянию салонов и кондиционерам. Рабочее место водителя — отдельная история. Это изолированная от салона кабина, в которой есть небольшое окошко для приема наличных. Климат-контроль, регулируемое кресло. Водитель видит дорожную обстановку и все, что происходит в салоне, через камеры на своем мониторе.





Михаил общается с коллегами, сменившими работу. Он говорит, что у частных перевозчиков на водителях зачастую висит и техобслуживание, и ремонт автобусов.

— В молодости я мог перебрать мост на нашем «УАЗике». Но, к счастью, водителям «ЛПТ» этого не требуется: техническим обслуживанием и ремонтом машин у нас занимается специально обученный персонал. Да, на линии бывают поломки, которые я могу устранить своими силами и ехать дальше. Но двигатель я перебирать не буду. В коробку передач тем более не полезу. Но при этом не пропускаю ТО своего «ЛиАЗа». Мне в бухгалтерии даже ставят восьмерку за тот день, который я провожу с механиками в гараже, хотя в этот день я не работаю на линии.

— Если у частника сломается автобус на линии, к нему на помощь не приедет «техничка», бригада слесарей и тягач, как это бывает в случае поломки нашей машины. Водитель у нас настолько ценный работник, что ему просто предоставят другой автобус, ведь у нас у нас есть резерв техники, всегда готовой сменить вышедшую из строя. Нам хватает подвижного состава, но беда — с водителями, — добавляет Дмитрий Мартыненко.



Михаил продолжает говорить о плюсах родного предприятия:

— Отпуск у нас большой — до 45 дней. И по желанию. Я редко болею, но, если приходится, получаю оплачиваемые больничные. У нас полностью белая зарплата. В прошлом году нашим водителям ее дважды повышали. На 15% и на 20%. Ходят слухи, что этой осенью еще раз поднимут. Но уже сейчас вполне по силам получать сотку в месяц.

А еще Михаил очень любит спорт. Перед армией занимался тяжелой атлетикой, сейчас — постоянный член футбольной команды «Липецкого пассажирского транспорта». На последней спартакиаде трудовых коллективов участвовал во всех дисциплинах кроме бильярда. «Для меня спорт — это продолжение молодости, ведь я уже разменял пятый десяток». Поляков говорит, что спорт заряжает его на результат: «Я когда поехал в Нижний, сказал коллегам, что без Кубка не вернусь»...

— Мужик сказал, мужик сделал, — одобрительно качает головой руководитель предприятия.

Дмитрию Мартыненко нравится, что региональные и федерального уровня конкурсы профмастерства поднимают престиж рабочего труда. Соглашается с ним и Михаил Поляков:

— Последние лет 30 все хотят быть управленцами, юристами, экономистами. Из-за этого стали не уважать простые специальности, которые вовсе не такие простые на самом деле. Я всю жизнь считаю, что больше всего нужно поднимать роль тех, кто работает с людьми, а значит, склонен к профессиональному выгоранию. Это водители общественного транспорта, полицейские, врачи и учителя.

Сейчас АО «ЛПТ» приглашает на работу водителей с правами категории «В» и «С», гарантируя переобучение за свой счет на права категории «D». Муниципальный перевозчик сопровождает нового сотрудника на всех этапах обучения до момента сдачи экзаменов. Институт наставничества позволяет новичкам плавно войти в работу, после чего на предприятии подберут водителю график под себя, при этом с достойным уровнем заработка.

Реклама. АО «ЛПТ»