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В России
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сегодня, 15:01

В РФ могут начать штрафовать за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Штраф для пользователей может составить до 5 тысяч рублей. Ранее в России не было ответственности за потребление какого-либо контента.

Госдума рассмотрит возможность введения штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN. На поправки в КоАП, которые предусматривают ответственность за поиск и получение доступа к запрещенным материалам, — передает Bfm.ru со ссылкой на Forbes.

Уточняется, что штраф для пользователей может составить до 5 тысяч рублей.

Как пишет издание, новые поправки предложены ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в совершенно не связанный с интернет-пользователями закон — «О транспортно-экспедиционной деятельности». Во время первого чтения документ предполагал только штрафы для экспедиторов, например за отсутствие регистрации в едином реестре. Однако 14 июля группа депутатов предложила в рамках этого пакета принять и другие изменения в КоАП.

Так, за поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним» можно будет получить штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Речь точно может идти о материалах, включенных в список экстремистских: сейчас в нем более 5 тысяч конкретных песен, книг, статей и так далее.

По словам первого зампреда конституционного комитета Совфеда Артема Шейкина, штрафы не затронут россиян, которые просто посещают заблокированные ресурсы или соцсети. Другое дело, если пользователи при этом ищут или выкладывают запрещенный контент из списка экстремистских материалов, используя VPN, отметил Шейкин.

Также он подчеркнул, что обсуждение VPN в СМИ, соцсетях и блогах не будет считаться рекламой и сравнил это с запретом на рекламу табака и алкоголя, которые не запрещает их употребление и покупку.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству эти поправки одобрил. Также предлагается добавить новый пункт в закон «О рекламе» и ввести штрафы за рекламу VPN-сервисов. Для физлиц они составят от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

С 1 марта 2024 года в России действует запрет на публикацию информации о способах обхода блокировок, в том числе с помощью VPN. В декабре того же года Роскомнадзор заявлял, что вводить штрафы за использование VPN-сервисов не планируется. Но тогда речь не шла о потреблении с их помощью именно экстремистских материалов.
экстремизм
реклама
поиск
интернет
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