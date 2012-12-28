Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
В России
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54 минуты назад
В регионах начали уничтожать кур-несушек
В Краснодарском крае скандал произошел на Новомышастовской птицефабрике, где на грани гибели из-за отсутствия корма оказалось около 150 тыс. кур. Причиной этому стали долги предприятия и арест активов по иску комбикормового завода. Как сообщают СМИ, это парализовало закупки кормов и выплату зарплат сотрудникам. В итоге несушки начали есть друг друга, что привело к гибели ряда питомцев. Хотя проблемы на птицефабрике начались еще несколько лет назад, она продолжает работать. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ее выручка от продажи за прошлый год — 445 млн рублей, а чистая прибыль 7,9 млн.
В Ассоциации «Народный фермер» «Известиям» подтвердили, что производители вынуждены идти на сокращение поголовья кур из-за серьезного снижения рентабельности.
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