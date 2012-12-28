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В России
50
54 минуты назад

В регионах начали уничтожать кур-несушек

В России начали избавляться от кур: сразу два резонансных случая произошли с начала июля в Удмуртии и Краснодарском крае. В первом регионе 3 тыс. несушек были выброшены на улицу. Как сообщают местные СМИ, неизвестные разгрузили фуру с курами на территории так называемой фермы, где нет ни помещений для содержания птицы, ни ограждений. Несушки разбежались по ближайшему населенному пункту и начали гибнуть от голода.

В Краснодарском крае скандал произошел на Новомышастовской птицефабрике, где на грани гибели из-за отсутствия корма оказалось около 150 тыс. кур. Причиной этому стали долги предприятия и арест активов по иску комбикормового завода. Как сообщают СМИ, это парализовало закупки кормов и выплату зарплат сотрудникам. В итоге несушки начали есть друг друга, что привело к гибели ряда питомцев. Хотя проблемы на птицефабрике начались еще несколько лет назад, она продолжает работать. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ее выручка от продажи за прошлый год — 445 млн рублей, а чистая прибыль 7,9 млн.

В Ассоциации «Народный фермер» «Известиям» подтвердили, что производители вынуждены идти на сокращение поголовья кур из-за серьезного снижения рентабельности.

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