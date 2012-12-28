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В России
37
55 минут назад

Резервы России в золоте достигли рекордных $249 млрд

Международные резервы РФ в золоте по итогам первых шести месяцев достигли рекордных $248,7 млрд, следует из данных ЦБ. С начала года они увеличились на 27% — это самый высокий прирост за последние 10 лет, сообщают «Известия».

Рост золота в международных резервах происходит по двум каналам: за счет физического наращивания (когда ЦБ покупает металл и добавляет его к резервам) и из-за увеличения рыночной цены, подчеркнула и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Согласно данным TradingView, за шесть месяцев этого года драгметалл как защитный актив прибавил около 24%, его цена достигла $3330 за унцию.

«В то же время Россия увеличила объемы закупок физического золота в золотовалютные резервы страны после заморозки ее валютных активов в ЕС и США. Так как физическое золото хранится внутри страны и заморозить, а тем более конфисковать его другим государствам невозможно, то РФ стала закупать в больших объемах драгоценный металл и китайский юань, вместо прежних американских долларов и евро», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По словам Светланы Фруминой, Россия сейчас делает ставку на золото в первую очередь из-за ограничения доступа к валютным резервам, а также в целях защиты от инфляции, поддержки собственной добычи, переработки и укрепления рублевого обеспечения.

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