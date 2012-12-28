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В России
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сегодня, 11:06
В РЖД хотят отказаться от гравитационных туалетов в ближайшие годы
В течение нескольких лет в парке РЖД полностью исчезнут гравитационные туалеты в поездах дальнего следования.
Пассажиры, которые еще несколько лет назад путешествовали в поездах, помнят гравитационные туалеты и санитарные зоны, когда санузлы закрывались за определенное время до прибытия поезда на станцию.
«Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок», — заявил Колесников.
По его словам, во всех остальных случаях РЖД ставят вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами.
На вопрос, исчезнет ли тогда понятие «санитарная зона», Колесников ответил: «Очевидно. В них не будет необходимости».
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