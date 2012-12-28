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В России
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сегодня, 10:03

В РФ могут ввести штраф до 50 тыс. рублей за передачу номера другому лицу

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие штрафы до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера другому лицу.

Комитет Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству рассматривает возможность введения штрафа до 50 тыс. рублей за передачу выделенного абонентского номера стороннему лицу, — говорится на сайте думской базы.

«Незаконная передача абонентом абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг иному лицу, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыc. рублей», — отмечается в таблице поправок.

Данными поправками может быть дополнена ст. 13.29.1. КоАП РФ («Заключение оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, договора об оказании услуг связи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» способом, не предусмотренным законодательством РФ в области связи»).

Предлагаемыми правками также предусмотрены штрафы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответственно. Данные санкции будут применяться в случае, если юрлица или индивидуальные предприниматели будут незаконно предоставлять возможность пользоваться своей связью людям, не работающим у них в компании, — пишут «Известия».

При этом, как обозначается в тексте законопроекта, административным правонарушением не будет считаться кратковременная и безвозмездная передача номера постороннему человеку для его личных нужд.
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