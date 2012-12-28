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В России
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сегодня, 10:03
В РФ могут ввести штраф до 50 тыс. рублей за передачу номера другому лицу
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие штрафы до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера другому лицу.
«Незаконная передача абонентом абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг иному лицу, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыc. рублей», — отмечается в таблице поправок.
Данными поправками может быть дополнена ст. 13.29.1. КоАП РФ («Заключение оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, договора об оказании услуг связи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» способом, не предусмотренным законодательством РФ в области связи»).
Предлагаемыми правками также предусмотрены штрафы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответственно. Данные санкции будут применяться в случае, если юрлица или индивидуальные предприниматели будут незаконно предоставлять возможность пользоваться своей связью людям, не работающим у них в компании, — пишут «Известия».
При этом, как обозначается в тексте законопроекта, административным правонарушением не будет считаться кратковременная и безвозмездная передача номера постороннему человеку для его личных нужд.
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