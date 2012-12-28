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В России
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48 минут назад

В ЦБ предупредили о рисках «серых» схем рассрочки на жилье

В ЦБ обеспокоены «серыми» схемами нетипичной рассрочки, которая берется после ввода жилья в эксплуатацию. Об этом рассказала «Известиям» глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. По ее словам, девелоперы находят способы обойти требования закона, который подразумевает, что рассрочку оформляют только на квартиры в строящихся домах.

В отдельных случаях из-за рассрочки клиент может оказаться без квартиры и потерять внесенные деньги, уточнили в пресс-службе ЦБ.

По закону 214-ФЗ, если дом уже сдан, рассрочку оформить нельзя — можно взять жилье сразу за всю сумму или в кредит. Тем не менее девелоперы нашли способ обойти это требование. Жилье они продают в рассрочку на 10 лет с первоначальным взносом в 10%. Участники рынка могут оформлять предварительный договор купли-продажи, уточнила Елизавета Данилова.

Схема работает так: застройщик и покупатель подписывают договор о рассрочке, а окончательная сделка оформляется только к концу графика платежей, уточнила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. Формально это даже не рассрочка, а поэтапная оплата по предварительному договору. Однако по своей сути это тот же самый механизм — просто замаскированный.

Рассрочка на 10 лет незаконна, уточнила Мария Яковлева. Если дом уже сдан, а клиент продолжает выплачивать девелоперу деньги, схему могут признать притворной, и суд просто аннулирует сделку. В ЦБ предупреждали о таких рисках, подчеркнула юрист.

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