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В России
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48 минут назад
В ЦБ предупредили о рисках «серых» схем рассрочки на жилье
В отдельных случаях из-за рассрочки клиент может оказаться без квартиры и потерять внесенные деньги, уточнили в пресс-службе ЦБ.
По закону 214-ФЗ, если дом уже сдан, рассрочку оформить нельзя — можно взять жилье сразу за всю сумму или в кредит. Тем не менее девелоперы нашли способ обойти это требование. Жилье они продают в рассрочку на 10 лет с первоначальным взносом в 10%. Участники рынка могут оформлять предварительный договор купли-продажи, уточнила Елизавета Данилова.
Схема работает так: застройщик и покупатель подписывают договор о рассрочке, а окончательная сделка оформляется только к концу графика платежей, уточнила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. Формально это даже не рассрочка, а поэтапная оплата по предварительному договору. Однако по своей сути это тот же самый механизм — просто замаскированный.
Рассрочка на 10 лет незаконна, уточнила Мария Яковлева. Если дом уже сдан, а клиент продолжает выплачивать девелоперу деньги, схему могут признать притворной, и суд просто аннулирует сделку. В ЦБ предупреждали о таких рисках, подчеркнула юрист.
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