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сегодня, 15:25
Умер режиссер и актер Юрий Мороз
В ночь на 14 июля скончался актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз.Телепрограмма Информацию о трагедии подтвердил друг семьи — актер Дмитрий Харатьян.
«Юрий Павлович болел длительный период — у него был рак поджелудочной железы», — рассказал ТАСС источник, близкий к окружению актера.
Ранее его жена актриса театра и кино Виктория Исакова сообщила о смерти Мороза в возрасте 68 лет.
Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий назвал режиссёра старшим товарищем и замечательным человеком.
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