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сегодня, 15:25

Умер режиссер и актер Юрий Мороз

В ночь на 14 июля скончался актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз.Телепрограмма Информацию о трагедии подтвердил друг семьи — актер Дмитрий Харатьян.

Актёр и режиссёр Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни из-за рака поджелудочной железы.

«Юрий Павлович болел длительный период — у него был рак поджелудочной железы», — рассказал ТАСС источник, близкий к окружению актера.

Ранее его жена актриса театра и кино Виктория Исакова сообщила о смерти Мороза в возрасте 68 лет.

Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий назвал режиссёра старшим товарищем и замечательным человеком.
Юрий Мороз
актер
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