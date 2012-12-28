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Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
В России
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сегодня, 11:57
Свекла и морковь рекордно подорожали
Морковь и свекла стали лидерами по росту цен среди овощей с начала года.
Но если, согласно статданным, цены на свеклу и картофель за последнюю неделю показали небольшое снижение — на 3,8% и 2,6% соответственно, то морковь продолжает дорожать. За неделю стоимость овоща в среднем по стране увеличилась на 4,5%. Правда, в отдельных субъектах, например, Удмуртии, рост цен на нее составил 14,5%, а в некоторых регионах и вовсе фиксируется дефицит.
Так, в Кемеровской области власти объяснили жителям отсутствие моркови тем, что в регионе закончился урожай прошлого года. На нехватку корнеплода также пожаловались жители Башкирии.
Сложность ценовой ситуации признают крупные аграрные отраслевые объединения.
По словам экспертов, в этом году в России моркови посадили значительно меньше. Однако прогнозы по поводу нового урожая пока преждевременны — многое в итоге будет зависеть от влияния погоды, которая пока очень капризна.
Почти та же ситуация со свеклой и картофелем.
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