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В России
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сегодня, 11:21

Банки стали предлагать комбо-вклады со ставками до 30%

На фоне снижения ключевой ставки российские банки начали массово предлагать клиентам так называемые комбо-вклады с доходностью до 24-30% годовых.

Больше половины крупнейших банков стали предлагать комбинированные вклады со ставками до 24-30%. Доступны они клиентам, заключившим договор долгосрочных сбережений. На фоне снижения ключевой ставки такие предложения смотрятся привлекательно, но эксперты предупреждают: обещанные высокие проценты распространяются на ограниченную сумму и, как правило, только на первые два-три месяца.

Появившаяся в январе 2024 года программа долгосрочных сбережений (ПДС) стимулировала банки предлагать клиентам за участие в ней повышенные ставки по вкладам. Как рассказали в финансовом маркетплейсе «Финуслуги», такие комбо-депозиты стали появляться чаще. В начале июля они действовали в семи из десяти крупнейших банков по портфелю розничных депозитов, — пишет «Российская газета».

Банки предлагают повышенные ставки при заключении договора долгосрочных сбережений (ДДС). Условия оформления вкладов в банках во многом похожи. Во-первых, открываются они в отделениях. И вклад можно оформить на один из трех сроков: три месяца, полгода или год. Наибольшие проценты банки, как правило, обещают на самый короткий срок.

Минимальный порог входа — от 30-50 тысяч рублей, максимальный ограничен суммой первого взноса по договору долгосрочных сбережений. Вклад при этом можно открыть лишь один раз в течение 5-14 дней после заключения ДДС. Если клиент расторгнет ДДС, его проценты, по сути, «сгорают», и остается лишь околонулевая доходность.

Комбо-вклад — своеобразный «магнит», — считают эксперты. По их словам, это механизм продвижения ПДС, аналогичный тому, когда банки предлагают бонусы за перевод зарплаты.

Сейчас эта надбавка выглядит привлекательной: ставки по таким вкладам доходят до 24-30%. Но условия при этом ухудшаются вслед за снижением ключевой ставки. Такую высокую доходность в первые месяцы могут себе позволить единицы. Хотя еще зимой они достигали 27-30% сразу в нескольких банках.

Похожие механики банки применяют не только к ПДС, но и к другим продуктам — от брокерских счетов и страховок до премиальных подписок. С одной стороны, это позволяет получить более выгодные предложения, с другой — запутывает потребителя.

Иногда ДДС подается как прямая альтернатива депозиту.

Грядущее заседание ЦБ по ставке состоится 25 июля, и эксперты ожидают, что на нем ЦБ продолжит снижение ставки, причем более серьезным шагом. Основной интригой грядущего заседания по-прежнему остается сигнал регулятора, а также пересмотр им среднесрочного прогноза, — передает Bfm.ru.
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