Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Град размером с голубиные яйца выпал под Липецком
Общество
В Добринском районе смертельное ДТП
Происшествия
В Ельце ночью стреляли
Происшествия
Липчан предупреждают о грозе
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Общество
В логу на Соколе обнаружен труп подростка
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +32
Погода в Липецке
В Быстрой Сосне утонул 15-летний подросток
Происшествия
Полицейские задержали ночного велосипедиста с мешком маковой соломки
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Общество
Град размером с голубиные яйца выпал под Липецком
Общество
В Добринском районе смертельное ДТП
Происшествия
Полицейские задержали ночного велосипедиста с мешком маковой соломки
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +32
Погода в Липецке
В логу на Соколе обнаружен труп подростка
Происшествия
О судьбе трех долгостроев в Военном городке станет известно через месяц
Общество
В Быстрой Сосне утонул 15-летний подросток
Происшествия
35 студентов стали выпускниками «Академии стальных возможностей» НЛМК
НЛМК Live
Два человека пострадали в пожаре на улице Таежной
Происшествия
Читать все
В России
47
сегодня, 10:44

В МВД назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО

Могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления.

Замедление работы телефона, нагрев и появление незнакомых приложений могут быть признаками его заражения вредоносным программным обеспечением, — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Также следует обратить внимание на всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было. То же касается появления приложений, которые не были установлены пользователем, — говорится в Телеграм-канале Вестника Киберполиции.

Случается и такое, что знакомые программы могут запрашивать странные разрешения (доступ к СМС, звонкам или местоположению). Все это — признаки того, что телефон может быть заражен вредоносным программным обеспечением.

В таком случае правоохранители советуют отключить устройство от интернета, срочно позвонить в банк, проверить активные сессии в значимых аккаунтах.

Для устранения вируса лучше всего оперативно обратиться к специалисту — например, в сервисный центр или к специалисту по кибербезопасности.
телефоны
вирусы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить