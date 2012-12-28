Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
В России
47
сегодня, 10:44
В МВД назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО
Могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления.
Также следует обратить внимание на всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было. То же касается появления приложений, которые не были установлены пользователем, — говорится в Телеграм-канале Вестника Киберполиции.
Случается и такое, что знакомые программы могут запрашивать странные разрешения (доступ к СМС, звонкам или местоположению). Все это — признаки того, что телефон может быть заражен вредоносным программным обеспечением.
В таком случае правоохранители советуют отключить устройство от интернета, срочно позвонить в банк, проверить активные сессии в значимых аккаунтах.
Для устранения вируса лучше всего оперативно обратиться к специалисту — например, в сервисный центр или к специалисту по кибербезопасности.
0
0
0
0
0
Комментарии