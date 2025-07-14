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В России
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сегодня, 10:01
Умер режиссер Александр Митта
Народный артист РФ, кинорежиссер Александр Митта умер в Москве на 93-м году жизни.
«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал он.
Последние две недели Митта провел в больнице. Дата и место прощания с ним еще не объявлены.
Telegram-канал SHOT сообщает, что артист умер из-за рака почки. По данным канала, в последние месяцы режиссер проходил паллиативное лечение — это особый вид помощи, который помогает облегчить боль и другие неприятные симптомы у людей с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями, — пишет «Газета.ru».
Народного артиста госпитализировали 1 июля. SHOT тогда утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном.
30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».
Постановщик известен в первую очередь по киноленте «Экипаж», которая считается первым фильмом-катастрофой в СССР. Также в числе его знаковых работ — картина «Гори, гори, моя звезда» и телесериал «Граница. Таежный роман».
Ранее появилась информация, что Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Что именно стало причиной, не уточняется. А в начале июля помощник режиссера подтвердил, что того госпитализировали после случившегося.
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