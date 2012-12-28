В России
62
27 минут назад
В России снизились цены на вторичное жилье
Эксперты подтвердили сезонность летнего снижения стоимости вторички.
Цены на квартиры на вторичном рынке России за месяц снизились на 3%, — рассказали аналитики. В частности, в Москве «вторичка» подешевела на 4%, в Ижевске — на 3%, в Ростове-на-Дону — на 2%, в Томске, Омске, Кемерове, Брянске и Барнауле — на 1%, — рассказали в «Авито Недвижимости».
Уточняется, что дешевле всего сейчас купить квартиру на вторичном рынке в Брянске, Смоленске, Ульяновске, Астрахани, Липецке, Калуге, Рязани, Твери и Иванове. Стоимость недвижимости в этих городах составляет от 4,5 млн до 5 млн рублей.
В целом с начала года на рынке вторичной недвижимости российских городов-миллионников наблюдается умеренный рост цен, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. Лидером по росту стоимости квадратного метра стала Пермь: за полгода медианная стоимость увеличилась на 7,9% — до 109 тыс. рублей. Также заметный ценовой прирост отмечен в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. В Москве и Санкт-Петербурге рост стоимости «квадрата» оценивается как сдержанный.
Наименьшая динамика зафиксирована в Волгограде и Красноярске, где стоимость квадратного метра осталась практически на уровне января. Но если говорить о ситуации в июне по сравнению с маем, то в 14 из 16 городов-миллионников динамика цен на вторичку оставалась в зоне стагнации или демонстрировала снижение, — сообщает эксперт.
Летнее падение цен подтвердили и в федеральной компании «Этажи». По ее данным, с начала года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России снизилась на 2,6%.
«Это уже устоявшийся тренд: с начала 2025 года роста не отмечалось. За прошлый месяц она снизилась еще на 0,4%. Наибольшее же снижение мы фиксировали в апреле, когда средняя цена снизилась сразу на 1,2%. Стоит учитывать, что с начала года существенно вырос средний дисконт при продаже готового жилья, и сейчас он держится на рекордных уровнях: 6,3–6,4%», — заявили в компании.
С начала года объем предложений по продаже квартир на вторичном рынке недвижимости вырос на 14%, а за последний месяц — на 1%, добавили в «Авито Недвижимости». Самый большой выбор такого жилья по итогам июня 2025 года наблюдался в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Тюмени, Сочи и Екатеринбурге.
Интерес покупателей на вторичном рынке за месяц увеличился в пяти городах: в Кирове, Липецке, Хабаровске, Иванове и Волгограде. По данным Роскадастра, количество зарегистрированных договоров купли-продажи к маю 2025 года выросло на 7% — до 125 тыс. сделок. В тройку регионов-лидеров по числу продаж на вторичном рынке вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Самые высокие средние цены по итогам месяца аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани.
В большинстве своем продавцы не снижают цены, а откладывают продажу на более благоприятный период, добавили в пресс-службе Dominanta. Тем не менее обладатели «живых денег» — те, кто совершают покупку за наличные или с небольшой долей заемных средств, — могут рассчитывать на реальный дисконт.
«В июле и августе ожидается традиционный сезонный спад спроса на фоне отпусков. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от размера ключевой ставки — без ее ощутимого снижения оживления вторичного рынка в перспективе следующего полугода не ожидается», — добавили в пресс-службе.
0
0
0
0
0
Комментарии