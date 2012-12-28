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В России
33
57 минут назад

Миронов заявил о недопустимости запрета на ипотеку не по прописке

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил против идеи выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заёмщика.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что детские сады, школы, поликлиники и рабочие места необходимы для того, чтобы семьи оставались в регионах, ограничивать возможность оформления семейной ипотеки только регионом прописки недопустимо, — передает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что запрет на оформление семейной ипотеки не по региону регистрации заемщика может заработать уже в первом квартале 2026 года.

«Текста законопроекта еще нет, но я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в «ипотечных крепостных». Я также считаю недопустимым стремление «закабалить» людей по месту прописки, разделить их по месту жительства. <…> Для того, чтобы семьи не уезжали из родных мест, нужно не только жилье, но и детские сады, школы, поликлиники, и возможности работать и зарабатывать. Нужно развивать социальную инфраструктуру и промышленность», — отметил Миронов.

По его словам, при рыночных ставках семейная ипотека — это единственный шанс приобрести жилье.

«В том числе для семей, которые переезжают в крупные города, причем не от хорошей жизни на малой родине. Лишать граждан таких возможностей, по сути «закрепощать» заемщиков — недопустимо», — считает депутат.

Председатель партии добавил, что сторонники идеи указывают на несоответствие программы семейной ипотеки задачам пространственного развития страны, поскольку половина квартир приобретается в столичных регионах.

«Для развития территорий есть другие программы — дальневосточная, арктическая ипотека. Главная цель семейной программы — доступное жилье для всех семей с детьми, независимо от прописки», — подчеркнул Миронов.
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