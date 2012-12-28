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В России
63
сегодня, 10:51

В РФ 67 городов имеют одинаковые названия

В России из более 1250 городов 67 обладают повторяющимися названиями.

Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия, наиболее часто встречаются города Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, — рассказали РИА Новости в Роскадастре.

«В России насчитывается более 1 250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)», — говорится в сообщении.

По данным Роскадастра, в стране насчитывается три города Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике), три Кировска (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской Народной Республике), три Красноармейска (в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике), три Приморска (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и три Советска (в Кировской, Калининградской и Тульской областях).

Дважды повторяются наименования таких городов, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.
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