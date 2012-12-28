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вчера, 23:35

В Вологодской области во время крестного хода рухнул подвесной мост

В Вологодской области во время крестного хода обрушился подвесной пешеходный мост, не менее шести человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

"На данный момент сообщается о шести взрослых, которые поступили в приемное отделение центральной районной больницы", — говорится в релизе.

На месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет. Губернатор Георгий Филимонов взял ситуацию под личный контроль. Он добавил, что пострадавших сейчас обследуют медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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