В России
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вчера, 23:35
В Вологодской области во время крестного хода рухнул подвесной мост
"На данный момент сообщается о шести взрослых, которые поступили в приемное отделение центральной районной больницы", — говорится в релизе.
На месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет. Губернатор Георгий Филимонов взял ситуацию под личный контроль. Он добавил, что пострадавших сейчас обследуют медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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