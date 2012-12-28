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сегодня, 11:35
Мошенники обещают легкий заработок на маркетплейсах и крадут деньги россиян
Злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. В результате, вместо заработка, люди теряют деньги и персональные данные.
"Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям «легкий заработок от маркетплейса», — сказали в компании.
В результате пользователь вместо «заработка» теряет деньги или персональные данные.
Как отметили в компании, основными признаками мошенничества могут стать подозрительные выгодные условия работы, ссылки на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, злоумышленников выдают требования внести деньги или сообщить коды доступа, а также общение вне официальных каналов Wildberries.
«Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает: любой «дополнительный заработок», предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах — это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах», — добавили в пресс-службе.
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