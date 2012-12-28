Мошенники обещают легкий заработок на маркетплейсах и крадут деньги россиян

Злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. В результате, вместо заработка, люди теряют деньги и персональные данные.