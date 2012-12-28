Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
26-летний липчанин покончил с собой во время оперативных мероприятий
Происшествия
86-летняя пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам
Происшествия
День города: «Иванушки International», Олег Митяев и Саша Санта
Общество
В доме на улице Невского обнаружили тело женщины с гнилостными изменениями
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшая в пожаре, ночные взрывы и как отметить День города
Общество
На улице Студеновской в Липецке «Тойота» сбила женщину и врезалась в «Ауди»
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: жара, начались войны в офисах из-за кондиционеров
Общество
По делу Олега Донских зачитаны показания свидетелей
Общество
Игорь Артамонов — призывникам: «Смотрю на вас и вспоминаю себя 40 лет назад»
Общество
Читать все
Опасный «танцующий лес» появился в Липецке
Общество
За магазином нашли труп
Происшествия
Отлов, ветпомощь и содержание бродячей собаки обойдется бюджету Липецка в 15 980 рублей
Общество
Ещё одну пенсионерку обманули под предлогом декларирования денег
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль проблемную дорогу в Липецке, построенную местным жителем
Общество
После освобождения рецидивист устроился на работу и стал обкрадывать начальника
Происшествия
Минэком области будет руководить Андрей Мартынец
Общество
Работа в жару: работодатель может сократить рабочий день с сохранением зарплаты
Общество
Вор-неудачник с гвоздодёром нарвался на хозяев дома
Происшествия
Два человека получили солнечные удары на пляжах
Общество
Читать все
В России
40
сегодня, 11:35

Мошенники обещают легкий заработок на маркетплейсах и крадут деньги россиян

Злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. В результате, вместо заработка, люди теряют деньги и персональные данные.

Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян — для этого они распространяют информацию в Telegram-каналах, закрытых чатах и сайтах, сулящую легкий заработок на маркетплейсе, а на деле похищают персональные данные и деньги, — рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

"Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям «легкий заработок от маркетплейса», — сказали в компании.

В результате пользователь вместо «заработка» теряет деньги или персональные данные.

Как отметили в компании, основными признаками мошенничества могут стать подозрительные выгодные условия работы, ссылки на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, злоумышленников выдают требования внести деньги или сообщить коды доступа, а также общение вне официальных каналов Wildberries.

«Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает: любой «дополнительный заработок», предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах — это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах», — добавили в пресс-службе.
мошенники
кража
данные
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить