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В России
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сегодня, 10:49
В РФ могут установить компенсацию за несвоевременную выплату пенсий и пособий
Госдума просит правительство РФ установить до 1 декабря для россиян компенсацию за несвоевременную выплату пенсий и пособий «Почтой России».
В документе в том числе указывается на замечание контрольного органа о том, что с мая 2023 года вступил в силу закон, согласно которому доставку пенсии могут осуществлять исключительно организации почтовой связи. Так как с этой доставки от сумм выплат «Почта России» получает 1,17%, ее доход в 2024 году составил 32,69 млрд рублей. Как установили аудиторы, наряду с этой прибылью организация в 2020–2024 годах получила доход 6,48 млрд рублей в качестве процентов за размещение целевых средств на банковских счетах.
«Возможность извлечения «Почтой России» дохода от размещения целевых средств создает предпосылки к несоблюдению обществом сроков доставки пенсий и пособий̆», — отмечается в документе депутатов Госдумы.
В своих рекомендациях правительству мы предложили, чтобы «Почта России» выплачивала компенсацию за задержку пенсий россиянам. Очевидно, ей будут невыгодны такие выплаты, поэтому она станет выплачивать пенсии вовремя, — заявил зампред комитета по защите конкуренции Госдумы Сергей Лисовский.
По его словам, размер такой компенсации должно будет установить правительство. Ранее предложение установить такую компенсацию после проведения аудита «Почти России» высказала Счетная палата.
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