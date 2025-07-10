Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
26-летний липчанин покончил с собой во время оперативных мероприятий
Происшествия
86-летняя пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам
Происшествия
День города: «Иванушки International», Олег Митяев и Саша Санта
Общество
На Осеннем проезде нашли труп
Происшествия
В доме на улице Невского обнаружили тело женщины с гнилостными изменениями
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшая в пожаре, ночные взрывы и как отметить День города
Общество
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На улице Студеновской в Липецке «Тойота» сбила женщину и врезалась в «Ауди»
Происшествия
По делу Олега Донских зачитаны показания свидетелей
Общество
Сегодня в Липецке: жара, начались войны в офисах из-за кондиционеров
Общество
Читать все
17 нелегалам в Липецкой области аннулирован вид на жительство
Происшествия
На улице Студеновской в Липецке «Тойота» сбила женщину и врезалась в «Ауди»
Происшествия
В заказнике задержали браконьера с винтовкой, ножами, топором и верёвками
Происшествия
Опасный «танцующий лес» появился в Липецке
Общество
Липчанин привез на Урал из Чехии 354 змеи
Происшествия
За магазином нашли труп
Происшествия
Ещё одну пенсионерку обманули под предлогом декларирования денег
Происшествия
19-летний житель Липецка получил 10 лет строгого режима за распространение мефедрона
Происшествия
Отлов, ветпомощь и содержание бродячей собаки обойдется бюджету Липецка в 15 980 рублей
Общество
В Елецком районе сгорел дом, а в Липецке пожарные несколько раз выезжали на короткие замыкания
Происшествия
Читать все
В России
45
сегодня, 10:09

В Минпромторге хотят ввести начисление баллов для российских телевизоров

Баллы можно получить за счет отечественных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве.

Минпромторг уже с 1 января 2026 г. планирует установить требования для производства и локализации телевизоров в России, — следует из проекта поправок к 719-му постановлению правительства «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Поправки опубликованы 8 июля 2025 г. на портале нормативно-правовых актов. Речь идет в первую очередь о компонентах, необходимых для производства телевизора, включая электронную компонентную базу (ЭКБ), комплектующие и программное обеспечение (ПО), — пишут «Ведомости».

Постановление № 719 определяет критерии отнесения продукции к произведенной на территории России. Оно предусматривает начисление баллов, необходимых для попадания в реестр отечественной продукции Минпромторга. Баллы можно получить за счет отечественных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Госзаказчики обязаны руководствоваться реестром Минпромторга при проведении закупок.

Как следует из сводного отчета, сейчас к телевизорам установлены только требования о выполнении в России определенного перечня технологических операций, также есть условие о соблюдении процентной доли - в себестоимости техники на долю иностранных комплектующих должно приходиться не более 60%. По мнению Минпромторга, эти требования «не учитывают технологических особенностей производства телевизионных приемников с жидкокристаллическим (ЖК) экраном, включая условие об изготовлении на территории РФ ключевого элемента».

В поправках министерство предлагает с 1 января 2026 года установить минимальную сумму для отечественных телевизоров в 35 баллов, с 2028 года — не менее 40, с 2030 года — не менее 85 баллов. Для аппаратуры записи и воспроизведения изображений, помимо телевизоров (может включать в себя демонстрационные экраны), требования выше: с 2026 года не менее 60 баллов, с 2028 г. — не менее 65, с 2030 г. — не менее 80.

Для ЖК-мониторов Минпромторг предлагает с 2026 года установить планку в 35 баллов, с 2028 года — не менее 45 и не менее 85 баллов с 2030 года. Таким образом, из максимальных 100 баллов к 2030 года телевизоры и компоненты к ним должны быть локализованы не менее чем на 80%.
техника
телевизоры
баллы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить