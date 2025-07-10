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В России
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сегодня, 10:09
В Минпромторге хотят ввести начисление баллов для российских телевизоров
Баллы можно получить за счет отечественных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве.
Поправки опубликованы 8 июля 2025 г. на портале нормативно-правовых актов. Речь идет в первую очередь о компонентах, необходимых для производства телевизора, включая электронную компонентную базу (ЭКБ), комплектующие и программное обеспечение (ПО), — пишут «Ведомости».
Постановление № 719 определяет критерии отнесения продукции к произведенной на территории России. Оно предусматривает начисление баллов, необходимых для попадания в реестр отечественной продукции Минпромторга. Баллы можно получить за счет отечественных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Госзаказчики обязаны руководствоваться реестром Минпромторга при проведении закупок.
Как следует из сводного отчета, сейчас к телевизорам установлены только требования о выполнении в России определенного перечня технологических операций, также есть условие о соблюдении процентной доли - в себестоимости техники на долю иностранных комплектующих должно приходиться не более 60%. По мнению Минпромторга, эти требования «не учитывают технологических особенностей производства телевизионных приемников с жидкокристаллическим (ЖК) экраном, включая условие об изготовлении на территории РФ ключевого элемента».
В поправках министерство предлагает с 1 января 2026 года установить минимальную сумму для отечественных телевизоров в 35 баллов, с 2028 года — не менее 40, с 2030 года — не менее 85 баллов. Для аппаратуры записи и воспроизведения изображений, помимо телевизоров (может включать в себя демонстрационные экраны), требования выше: с 2026 года не менее 60 баллов, с 2028 г. — не менее 65, с 2030 г. — не менее 80.
Для ЖК-мониторов Минпромторг предлагает с 2026 года установить планку в 35 баллов, с 2028 года — не менее 45 и не менее 85 баллов с 2030 года. Таким образом, из максимальных 100 баллов к 2030 года телевизоры и компоненты к ним должны быть локализованы не менее чем на 80%.
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