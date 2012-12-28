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28
27 минут назад

На НЛМК стартовал онлайн-марафон «Вместе крепче стали»

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовал благотворительный онлайн-марафон «Вместе крепче стали». Его традиционно проводят накануне Дня металлурга среди сотрудников компании. Участником марафона может стать любой желающий. Для этого нужно пройти, пробежать, проехать или проплыть любую дистанцию и выложить свой результат на корпоративном портале компании.

Спортивные результаты участников суммируются. Если общий результат превысит 40 000 километров, компания дополнительно направит 500 тысяч рублей на помощь детям – подопечным благотворительного фонда «Милосердие». Итоги благотворительного забега подведут 18 июля, накануне Дня металлурга.

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- В онлайн-марафоне я участвую четвертый год подряд. Занимаюсь футболом, катаюсь на велосипеде и хожу вместе с командой на лодках класса «Дракон». В этот раз уже накатал 415 километров на велосипеде и это не предел - к финалу марафона добавлю в общую копилку новые километры, - рассказал эксперт управления развития транспорта НЛМК Алиев Халид Чингиз Оглы. – Возможность внести свою лепту в благое дело очень подстегивает. Здорово, что спортивные успехи приносят пользу не только нам самим, но и нуждающимся в поддержке детям. 

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Благотворительный онлайн-марафон проходит на НЛМК девятый год подряд и количество его участников растет ежегодно. В 2023 году свой вклад в общую дистанцию внесли более 2 000 сотрудников НЛМК, а в 2024 году – свыше 2200.

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