«Дом там, где ценят твой труд»: спецматериал ко Дню металлурга в Липецке

Как город чествует своих героев и почему сейчас — лучшее время вспомнить о тех, с кого начинается наше Черноземье.

Липецк в середине июля — это особая атмосфера. Не только жара и запах цветущей липы. Это предчувствие праздника. Для кого-то — это просто День города. Но для десятков тысяч семей это — День металлурга. Почётная дата, которую в Липецке не просто отмечают — ей живут.





«Мой отец приходил со смены в чёрном халате и с пыльным лицом. Но глаза у него всегда были светлые»





Историю семьи Пшеничных в районе «Сокола» знают многие. Николай Иванович пришёл на работу ещё в 1978 году, простым учеником литейщика. С тех пор прошло более сорока лет. Он до сих пор помнит первую смену, когда сердце чуть не выпрыгнуло из груди от гула печей. И помнит, как впервые его поздравили с Днём металлурга: коллеги позвали на корпоративный концерт прямо в цехе.

— “Мы тогда всем цехом смотрели, как на времянке ставят сцену, — вспоминает Николай Иванович. — Самодеятельность, кто-то гитару притащил, кто-то баяниста. Потом пироги с капустой, чай. И радость. Мы тогда чувствовали: нас уважают.”

Сегодня Николай Иванович уже на пенсии, но всё ещё живёт в Липецке, помогает внукам, ухаживает за огородом. А в этом году — рассматривает переезд.

— “Дети говорят: давай поближе к ним, будешь внуков в школу и садик водить. Я сначала отмахивался. А потом узнал, что в честь праздника — действует выгода на квартиры для металлургов. Да не просто какая-то скидка — а до 880 тысяч рублей. Тут и задумался.”

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День металлурга — это не просто праздник

Сложно найти второе такое место, где профессиональный праздник так плотно сплетён с жизнью самого города.

Каждое третье поколение в городе связано с металлургией. Это династии, это история города. И в этих семьях День металлурга — это неформальный праздник с прогулками, концертами, встречами с коллегами, поздравлениями, как второй Новый год. Это — точка гордости.

День металлурга всегда совпадает с Днём города – в 2025 году выпало на 20 июля. Это двойной символ: память о прошлом и вектор в будущее. И в этом году один из ведущих застройщиков региона — ГК «Ремстройсервис» — решил сделать шаг навстречу тем, кто этот город строил, плавил и развивал.





Только до конца июля металлурги, ветераны производства и их семьи могут приобрести новые квартиры с реальной выгодой — до 880 тысяч рублей.

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Где можно выбрать квартиру сегодня?

Если вы задумывались о смене жилья, то сейчас — самое время посмотреть в сторону нового жилого комплекса «ПАРУС». Это один из самых громких и обсуждаемых проектов в Липецке. Он построен в перспективном районе — рядом с рекой, школой, детским садом и верхним парком.





Именно здесь, в «ПАРУСЕ», можно выбрать квартиру, которая станет стартом нового жизненного этапа: рядом с рекой, в окружении природы, но в черте города.

Так же можно рассмотреть другие проекты застройщика на rss48.ru или узнать у менеджера в мессенджере .

Ограничения по количеству квартир есть: акция не бесконечна и действует только до 31.07.2025. Поэтому действовать стоит сейчас.





Что говорят покупатели?

— «Не знали, что такое бывает. На работе сказали, мы съездили в офис — и через неделю уже забронировали трёшку. Будем теперь с бабушкой жить рядом, и внуку до садика идти пять минут», — делится семья Власовых.

— «Сначала не поверила. Думала, просто маркетинг. А потом посчитали с мужем: квартира реально выгоднее почти на 880 тысяч.» — говорит Татьяна, дочь металлурга.





Как подать заявку?

1. Позвоните или напишите: +7 (4742) 51-63-93 или в мессенджер

2. Сообщите, что вы - металлург

3. Назовите желаемую площадь и состав семьи

4. Получите подборку подходящих вариантов с учётом скидки

5. Приезжайте на просмотр — вас встретят, покажут, расскажут





Вместо вывода: дом там, где ценят твой труд

Металлурги плавят не просто металл. Они строят основу города. Сегодня у них есть шанс построить и своё личное пространство, уютное, современное, на долгие годы.

Телефон: +7 (4742) 51-63-93

Мессенджер: напишите — и получите актуальные предложения

Подробнее на сайте: rss48.ru





Работаем. Живём. Празднуем.









Изображения предоставлены OOO СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС». Созданы с помощью искусственного интеллекта.

Условия акции: максимальная выгода до 880 000 ₽ действует при покупке квартиры в ЖК «Парус» (г. Липецк) и зависит от выбранной планировки, наличия субсидии и формы расчёта. Сроки действия акции уточняйте у менеджера. Размер выгоды может варьироваться. Не является публичной офертой. Подробности — по телефону +7 (4742) 51‑63‑93 или на сайте rss48.ru. застройщик ООО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС». Проектная декларация на наш.дом.рф.

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