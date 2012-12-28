В Минэкономразвития заявили о сдерживании цен на маркетплейсах за счет разнообразия товаров

Платформы и маркетплейсы позволяют сдерживать цены за счет разнообразия товаров. Объем платежей по налогу на прибыль со стороны маркетплейсов в среднем на 60 процентов превышает объем налоговых платежей торговых сетей.