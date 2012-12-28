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сегодня, 15:00

В Минэкономразвития заявили о сдерживании цен на маркетплейсах за счет разнообразия товаров

Платформы и маркетплейсы позволяют сдерживать цены за счет разнообразия товаров. Объем платежей по налогу на прибыль со стороны маркетплейсов в среднем на 60 процентов превышает объем налоговых платежей торговых сетей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в ходе пленарного заседания в Госдуме 9 июля, что платформы и маркетплейсы позволяют сдерживать цены за счет разнообразия товаров, — передает ТАСС.

«Уровень налогообложения в маркетплейсах и в торговых сетях примерно сопоставим, при том, что маркетплейсы активно инвестируют в новую логистику, обеспечивают разнообразие на рынке и выбор для потребителя, что позволяет сдерживать цены», — заявил он.

По его словам, объем платежей по налогу на прибыль со стороны маркетплейсов в среднем на 60% превышает объем налоговых платежей торговых сетей, — пишет «Парламентская газета».

«Понятно, что сравнение, наверное, в лобовую не очень правильно, потому что в маркетплейсах их оборот — это, по сути, их добавленная стоимость за услугу. В торговых сетях их оборот — это в том числе и товары, которые они приобретают», — пояснил министр.

Решетников также добавил, что маркетплейсы сейчас достаточно активно инвестируют, в том числе и в новую логистику, и, по большому счету, обеспечивают разнообразие на рынке и возможность выбора для потребителя.
маркетплейсы
цены
налоги
экономика
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