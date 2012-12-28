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В мире
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54 минуты назад
Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против РФ из-за пункта про нефть
Эстония, которую с Россией связывают отнюдь не тёплые отношения, угрожает заблокировать 18-й пакет санкций ЕС, но не ради Москвы.
В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия официально предложила снизить «потолок цен» на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Позднее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему.
По данным телеканала ERR, Цахкна назвал введение более низкого ценового потолка цен на нефть «самой сильной частью нового санкционного пакета», — передает РИА Новости.
«У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет (ЕС). В этом вопросе у нас очень твердая позиция», — отметил министр.
По его словам, власти Эстонии хотят принять предложенный Европейской комиссией санкционный пакет "в его первоначальном виде". Политик утверждает, что уже появились признаки того, что и страны G7 готовы установить «еще более низкий потолок цен» на нефть России.
«Позиция Эстонии – принять предложенный Европейской комиссией санкционный пакет в его первоначальном виде и выступить против желания некоторых стран ослабить пакет путем исключения из него нового ценового потолка», — добавляет ERR со ссылкой на министра.
Ранее словацкое новостное агентство TASR передавало, что Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против РФ, продолжит консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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