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В России
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3 минуты назад
Минсельхоз прогнозирует падение цен на овощи
Минсельхоз ожидает снижение цен на овощи и картофель в России на фоне начала уборочной кампании и увеличения поставок отечественной продукции.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут провела совещание, посвященное ситуации на рынке картофеля и овощей. В мероприятии, на котором обсудили ценовую динамику в преддверии нового урожая, приняли участие представители Минпромторга, ФАС, отраслевых союзов и бизнеса. В ходе встречи она подняла вопрос о применении долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, которое учитывает интересы производителей и торговых сетей и позволяет снижать волатильность рынка.
«В большинстве регионов России началась уборочная кампания. С увеличением поставок отечественной продукции на рынок ожидается снижение цен на овощи и картофель», — отметили в ведомстве.
Сейчас рассматривается возможность закрепления данного механизма на законодательном уровне.
«При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах. Производители поддержали данную инициативу», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что стабилизации ситуации на рынке овощей и картофеля будет способствовать рост объемов производства и расширение использования отечественного посадочного материала.
«По итогам совещания даны поручения активизировать работу в этом направлении», — резюмировали в пресс-службе Минсельхоза.
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