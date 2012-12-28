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В России
26
сегодня, 11:34

В результате ДТП с детьми в Подмосковье два человека погибли и восемь пострадали

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai.

Мужчина и 10-летний ребенок погибли, еще восемь человек, в том числе семь детей, пострадали в результате встречного столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Подмосковье, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.

Уточняется, что ДТП произошло на 18-м км автодороги Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск.

По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки «БМВ», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Хендэ».

В результате ДТП водитель «БМВ» и 10-летний пассажир «Хендэ» погибли, а также с телесными повреждениями госпитализированы водитель и семеро пассажиров «Хендэ», среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, — говорится в Телеграм-канале Подмосковной полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
ДТП
авария
дети
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