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В России
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сегодня, 11:34
В результате ДТП с детьми в Подмосковье два человека погибли и восемь пострадали
По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai.
Уточняется, что ДТП произошло на 18-м км автодороги Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск.
По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки «БМВ», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Хендэ».
В результате ДТП водитель «БМВ» и 10-летний пассажир «Хендэ» погибли, а также с телесными повреждениями госпитализированы водитель и семеро пассажиров «Хендэ», среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, — говорится в Телеграм-канале Подмосковной полиции.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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