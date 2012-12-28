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В России
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47 минут назад
В Госдуме предлагают выплачивать россиянам надбавки к пенсии с 70 лет
В России подготовлен законопроект, согласно которому предлагается выплачивать надбавку к пенсии не с 80 лет, а на 10 лет раньше.
«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста, а именно: достигшим возраста 70 лет — на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200%, достигшим возраста 90 лет — на 300%. Лицам, являющимся инвалидами I группы, предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%», — говорится в пояснительной записке.
Как пояснил Нилов, идея законопроекта возникла в ходе приема граждан, проблему озвучил пенсионер из Луганска, «много лет отработавший на опасном производстве». С 1 января 2025 году размер фиксированной выплаты составил 8 907,7 рубля, — рассказал депутат.
По его словам, установленный в настоящее время возраст 80 лет, предоставляющий право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также сам размер надбавки «не дают значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право».
«В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин», — считает Нилов.
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