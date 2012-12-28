Биржевые цены на бензин за месяц выросли более чем на 10%

Стоимость моторного топлива резко выросла в цене за первый летний месяц. Если с мая по июнь рост цен на АИ-92 и АИ-95 составил 4,8% и 0,84% соответственно, то с июня по июль цены увеличились на 11,47% и 16,66%. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи и расчеты «Известий».

По словам экспертов, влияние на положительную динамику биржевых цен на моторное топливо оказывает сезонный рост спроса и графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева напомнила, что ежегодно заводы встают на плановые ремонты в мае — июне. Соответственно, объем предложения снижается.По ее словам, из-за снижения мировых цен на нефть, снизились и стоимость моторного топлива. Нефтяники стали заметно меньше получать демпферных выплат.С коллегой согласен генеральный директор Open Oil Market, Сергей Терешкин. По его словам, если в I квартале 2025 года выплаты по демпферу достигли 405 млрд рублей, то во II квартале — 139,7 млрд.«Уменьшение субсидий вызвано падением цен на нефть, которое привело к снижению «внешних» цен на нефтепродукты, учитывающихся в формуле демпфера. Чем меньше объем субсидий, тем ниже маржинальность нефтепереработки. Отыграть потери можно только за счет повышения биржевых цен, что и происходило в июне и июле 2025 года», — рассказал он.Тем временем аграрии встревожены ростом цен на моторное топливо. В Российском зерновом союзе рассказали, что подорожание топлива ощутимо уже с начала уборки урожая, которая началась в середине июня.В Минэнерго не видят поводов для беспокойства. В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой.«Министерство энергетики, Федеральная антимонопольная служба и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса. Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. В летний период традиционно наблюдается рост спроса на топливо, что в условиях рыночной экономики отражается на динамике оптовых цен», — отметили в пресс-службе ведомства.В ведомстве подчеркнули, что в целях дополнительной стабилизации нефтяные компании сократили объемы экспорта, перенаправив топливо на внутренний рынок.