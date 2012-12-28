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В России
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43 минуты назад

Миллионы россиян столкнутся с внезапным взысканием долгов

С ноября 2025-го власти хотят ввести внесудебный порядок взыскания налоговых долгов для физлиц. Это коснется граждан, которые заявляют о своих обязательствах самостоятельно — например, при подаче декларации. Механизм будет работать, если не оспорить доначисление. Правительственная комиссия 7 июля одобрила такую инициативу ко второму чтению законопроекта об упрощенном порядке, сообщают «Известия».

Как пояснил гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев, если закон о внесудебном взыскании примут, порядок будет таким: налоговая направит уведомление или требование об уплате, и если человек не заплатит и не подаст возражение, инспекция вынесет решение о взыскании. Сначала средства спишут с банковских счетов, а если их не хватит — к делу подключатся приставы, которые взыщут долг за счет имущества.

Уведомление о решении можно будет получить через личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или заказным письмом. Если гражданин подаст возражение, налоговая, как и сейчас, будет обязана идти в суд. Согласно документу к заседанию правкомиссии, на несогласие отводится 30 дней.

Как сообщили «Известиям» в ФНС, ежегодно рассматривается около 4,5 млн дел о взыскании налогов. По словам юристов, в 99,9% случаев требования признаются обоснованными — это и есть та доля, которая легко может быть переведена на внесудебный порядок.
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