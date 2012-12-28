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В России
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32 минуты назад
В РФ увеличили пособие беременным студенткам до прожиточного минимума
Средний размер пособия составит 90 202 рубля.
Согласно закону выплаты будут повышены до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля, сказано в пояснительной записке. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
«Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач. Число семей с детьми, в том числе многодетных, в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа — это основа развития государства, сильной России», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Уточняется, что инициатива направлена на реализацию поручений президента РФ.
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