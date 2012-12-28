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В России
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сегодня, 15:46
На Кубани гражданку Греции осудили за неуважение к символам Победы
Суд признал виновной по уголовному делу гражданку Греции за оскорбление символов Победы.
«Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении Элени Григориади. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, с использованием интернета). Суд с учетом всех обстоятельств назначил Григориади, являющейся гражданином иностранного государства, наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сети Интернет, сроком на 2 года», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что она полностью признала свою вину и раскаялась.
Преступление было совершено 9 мая 2022 года. Тогда женщина разместила в сообществе в одной из социальных сетей оскорбительные коллажи, элементами которых являлись георгиевская лента, плакат «Родина-мать зовет!», Вечный огонь, обозначение «9 мая — День Победы».
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