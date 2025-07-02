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Бизнес
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сегодня, 17:17

Абоненты «плана б.» от Билайна получили бесплатные поездки на самокатах Whoosh

Билайн и сервис аренды самокатов Whoosh объявляют о запуске партнёрского проекта, в рамках которого пользователи тарифа «план б.» будут ежемесячно получать 30 бесплатных минут на аренду самокатов и велосипедов Whoosh.

Предложение доступно всем абонентам тарифа до конца сентября, при этом воспользоваться бесплатными минутами можно в течение 30 дней с даты активации пакета.

Активировать бесплатные минуты новые и действующие клиенты «плана б.» могут в мобильном приложении Whoosh (16+). Использовать бесплатное время можно как на одну поездку, так и разделить его на несколько коротких арендных сессий. Оставшиеся минуты также отобразятся в приложении Whoosh.

Партнёрство с Whoosh является частью стратегии билайна по созданию продуктов нового поколения, которые объединяют в себе передовые технологии, удобство и финансовую выгоду для пользователей.

Более трети (36%) клиентов «плана б.» составляют молодые люди в возрасте до 35 лет — активная аудитория с высоким жизненным ритмом онлайн и оффлайн, привыкшая к диджитальности и следящая за новыми технологиями.

«План б.» был создан для поддержки молодого поколения в их повседневных задачах и стремлении к самовыражению.

С «планом б.» клиенты получают:

         • доступ к популярным нейросетям без VPN прямо в Mini App в Telegram, которые помогут в решении рабочих, творческих и повседневных задач;

         • компенсацию стоимости подписки Telegram Premium в течение 6 месяцев на бонусный баланс;

         • несгораемые остатки минут и гигабайт при своевременной оплате тарифа;

         • безлимитный интернет на мессенджеры, музыку, видео и соцсети;

         • возможность подключить безлимит на 3 часа, когда он нужен;

         • управление тарифом через удобный Telegram Mini App;

         • возможность оплачивать такие зарубежные сервисы, как AppStore, AppGallery, Steam и др., без иностранной карты с баланса телефона.

Андрей Губанов, директор департамента по развитию лояльности и игровых решений Билайна:

«Мы продолжаем расширять возможности “плана б.”, чтобы сделать его максимально полезным для клиентов. Бесплатные поездки на самокатах Whoosh — это дополнительная выгода, которая поддерживает активный образ жизни наших абонентов и делает передвижение по городу проще и комфортнее».

Эльмира Агаева, Директор по маркетингу Whoosh:

«Горожане активно пользуются электросамокатами в дополнение к общественному транспорту, чтобы совершать короткие поездки по городу, экономить время и проводить его с удовольствием. Whoosh предлагает клиентам Билайна делать это выгодно. Опция дает гибкие возможности – арендовать самокат на несколько коротких или одну длинную поездку, чтобы быть еще мобильнее и проводить время с удовольствием»

Срок проведения акции с 02.07.2025 по 30.09.2025

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