Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Анапе на липчанина напал скат
Происшествия
Липецкая вечЁрка: куда ночью упали БПЛА, 32 гектара незаконной свалки и аномальная жара
Общество
37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
Полицейские нашли дрифтера, который испытывал терпение липчан
Происшествия
Пропавшего мужчину нашли в логу
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Липчанин подавился зубным протезом
Здоровье
В двух авариях столкнулись восемь автомобилей: среди пострадавших 5-месячный ребенок
Происшествия
Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
Общество
В Сырском Руднике опрокинулся грузовик
Общество
Читать все
В Молодежном парке рубят деревья
Общество
Подземный переход у Центрального рынка превратился в велосипедную трассу
Общество
На дорогу по улице Кривенкова течет поток питьевой воды
Общество
В Ельце больше недели ищут 18-летнего парня
Происшествия
Управление потребрынка мэрии нашло одну незаконную летнюю веранду в Липецке
Общество
Вячеслав Жабин вступил в должность мэра Ельца
Общество
В Сырском Руднике опрокинулся грузовик
Общество
«Со скоростью света решишь все вопросы — если идёшь в МФЦ»
Общество
Арбитражный суд продлил конкурсное производство в ОАО «Эксстроймаш»
Общество
День семьи, любви и верности устроила Ольга Митрохина на площади Клименкова
Общество
Читать все
В России
49
36 минут назад

В Казани на частный дом упал новейший российский беспилотник

Причиной инцидента стало нарушение навигации аппарата неустановленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Новейший российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альтиус», упавший на частный жилой дом в Казани, совершал испытательный полет.

Нештатная ситуация произошла с беспилотником «Альтиус» во время испытательного полета в Казани из-за воздействия неустановленных средств радиоэлектронной борьбы, — рассказал РИА Новости официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик дрона).

Гражданский летательный аппарат утром во вторник в ходе учебного полета потерял управление и упал на частный жилой дом в СНТ «Дубки» в Казани, возник пожар, пострадавших нет, — сообщила ранее пресс-служба главы Татарстана.

«Беспилотный летательный аппарат «Альтиус» АО «УЗГА» утром 8 июля совершал испытательный полет в Казани. Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация», — сказал представитель УЗГА.
беспилотник
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить