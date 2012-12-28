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В России
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36 минут назад
В Казани на частный дом упал новейший российский беспилотник
Причиной инцидента стало нарушение навигации аппарата неустановленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Нештатная ситуация произошла с беспилотником «Альтиус» во время испытательного полета в Казани из-за воздействия неустановленных средств радиоэлектронной борьбы, — рассказал РИА Новости официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик дрона).
Гражданский летательный аппарат утром во вторник в ходе учебного полета потерял управление и упал на частный жилой дом в СНТ «Дубки» в Казани, возник пожар, пострадавших нет, — сообщила ранее пресс-служба главы Татарстана.
«Беспилотный летательный аппарат «Альтиус» АО «УЗГА» утром 8 июля совершал испытательный полет в Казани. Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация», — сказал представитель УЗГА.
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