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В России
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сегодня, 14:04
Госдума утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта
Решение было принято единогласно.
Андрей Никитин станет девятым по счету министром транспорта в новейшей истории России, — сообщает ТАСС.
С 1990 года и до настоящего времени российским министерством транспорта руководили восемь человек. Дольше всех в должности находился Игорь Левитин (восемь лет и два месяца, или 2 995 дней), самый короткий срок пребывания на посту был у Романа Старовойта (около одного года и двух месяцев, или 419 дней).
7 июля 2025 года указом президента Роман Старовойт был снят с должности. В тот же день тело бывшего министра было обнаружено в Одинцовском городском округе. По сообщению Следственного комитета РФ, основная версия случившегося — самоубийство.
В этот же день и.о. главы ведомства был назначен Андрей Никитин, заместитель руководителя Минтранса.
Кандидат на должность Министра представил депутатам программу основных направлений деятельности Министерства транспорта РФ. Андрей Никитин напомнил, что накануне встретился со всеми пятью политическими фракциями. «Мы обсудили практически весь спектр транспортных вопросов», — сказал он.
Исполняющий обязанности Министра на пленарном заседании также ответил на вопросы депутатов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости скорейшей подготовки законодательных решений и формирования правового поля для развития в стране высокоскоростных магистралей, в этой работе примут участие профильные комитеты Госдумы.
По словам Председателя ГД, важно сформировать правовое поле для того, чтобы как можно быстрее были реализованы проекты в сфере высокоскоростного железнодорожного транспорта. Он отметил, что Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и другие комитеты примут участие в разработке соответствующих изменений в законодательство совместно с Минтрансом.
Андрей Никитин поддержал в своем выступлении перед депутатами вопрос о важности развития высокоскоростного транспорта.
«В очень немногих странах есть высокоскоростное движение. Это один из безусловных признаков суверенитета. И мы, безусловно, должны это направление освоить», — сказал он.
Кандидат на пост главы Министерства напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу подготовить технико-экономическое обоснование по всем будущим высокоскоростным трассам.
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